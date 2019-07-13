Задание по cms wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт22 заявки319 просмотров

Здравствуйте,

есть задание по cms wordpress.

Пишите те, кто хорошо разбирается в этой cms.

WordPress
6 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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