Исправить ошибку на WordPress

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Завершен8 заявок196 просмотров

Всем привет, срочно нужно исправить ошибку сайта, после того как хотел обновить плагин super - cache что то изменилось. Теперь не могу зайти даже в админку

WordPress
6 лет назад
Ilustran
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Я доволен выполненной работой. Нужно было срочно исправить ошибку, всё сделал, сайт заработал.
Сотрудничеством с данным заказчиком очень доволен, отличная постановка задачи, оплата мгновенная, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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Системы управления (CMS)