Здравствуйте. Нужно обновить сайт на опенкарт 2.3 до последней версии. Пишите бюджет и сроки. Буду выбирать по цене. Так же напишите контакты скайп и телеграмм
Доработка самописного модуля бронирования билетов на сайте вордпресс
Добрый день!
1. Необходимо доработать новый модуль с формой бронирования в админ панели на сайте https://24bilet.com. Не ту форму, что сейчас на главной, а ту, что уже начали выводить на странице https://24bilet.com/newtestform/ . Настроить корректную работу этой формы на этой странице.
Список исправлений в прикрепленном файле.
2. Для зарегистрированных пользователей с ролью Customer оставить только одинспособ оплаты – по взаиморасчету. Настроить отправку уведомлений на почту о бронировании админу и пользователю.
3. Для незарегистрированных пользователей (покупателей билетов через сайт) настроить оплату с помощью liqpay.ua и отправку билета ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ по шаблону в прикрепленном фото. Этот шаблон уже настраивался для другого
модуля бронирования на этом сайте. Уведомление об оплате также должно приходить админу.
Прошу сразу указывать сроки и цену.
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