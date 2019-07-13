Доработка самописного модуля бронирования билетов на сайте вордпресс

Добрый день!

1. Необходимо доработать новый модуль с формой бронирования в админ панели на сайте https://24bilet.com. Не ту форму, что сейчас на главной, а ту, что уже начали выводить на странице https://24bilet.com/newtestform/ . Настроить корректную работу этой формы на этой странице.

Список исправлений в прикрепленном файле.

2. Для зарегистрированных пользователей с ролью Customer оставить только одинспособ оплаты – по взаиморасчету. Настроить отправку уведомлений на почту о бронировании админу и пользователю.

3. Для незарегистрированных пользователей (покупателей билетов через сайт) настроить оплату с помощью liqpay.ua и отправку билета ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ по шаблону в прикрепленном фото. Этот шаблон уже настраивался для другого

модуля бронирования на этом сайте. Уведомление об оплате также должно приходить админу.

Прошу сразу указывать сроки и цену.