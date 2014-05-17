Астериск

$250
Системное администрированиеЗавершен3 заявки112 просмотров
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Настроить офисную атс, подключить к ней линии 0800 и gsm шлюз. Нужна помошь в оформлении тз

10 лет назад
krot2ks
Вадим 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$150
1 день
Из всех фрилдансеров с которыми работал, и по дизайну, и програмингу и по системному, эти самые самые адекватные, если бы все были такие как они,жизнь была бы намного проще. Все сделали в срок, все как говорили, очень лояльно относились к небольшим изменения тз,в процессе настройки, которые не учли при разработке, что для меня очень важно и приятно. Обычно у других это целая проблема. В общем одни положительные впечатления, у меня еще в плане несколько разных проектов, по установке серверов и тд, и кто их будет выполнять,я уже знаю))
Спасибо за отличную работу !