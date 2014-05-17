Из всех фрилдансеров с которыми работал, и по дизайну, и програмингу и по системному, эти самые самые адекватные, если бы все были такие как они,жизнь была бы намного проще. Все сделали в срок, все как говорили, очень лояльно относились к небольшим изменения тз,в процессе настройки, которые не учли при разработке, что для меня очень важно и приятно. Обычно у других это целая проблема. В общем одни положительные впечатления, у меня еще в плане несколько разных проектов, по установке серверов и тд, и кто их будет выполнять,я уже знаю))