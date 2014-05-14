Asterisk-рандомный дозвон на участников ring-group

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки204 просмотра
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Есть сервер телефонии на Asterisk + freePBX.

Входящие звонки идут на ринг-группу. Стоит метод дозвона ring all

Нужно сделать так, чтобы звонок шел не на всех сразу, а каждый раз случайным образом.

Из стандартных вариантов ни один корректно не работает. Нужен адекватный рандом, поскольку от этого зависят продажи продавцов.

Также нужно учесть, что не все менеджеры могут быть онлайн одновременно. Тех, кто не в сети, рандом должен игнорировать, разыгрывая карту только между теми, кто онлайн.

10 лет назад
VVitovt
Тицкий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад