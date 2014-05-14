Установка samba и настройка локальной сети на centOS для работы в домене windows.
Asterisk-рандомный дозвон на участников ring-group
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сервер телефонии на Asterisk + freePBX.
Входящие звонки идут на ринг-группу. Стоит метод дозвона ring all
Нужно сделать так, чтобы звонок шел не на всех сразу, а каждый раз случайным образом.
Из стандартных вариантов ни один корректно не работает. Нужен адекватный рандом, поскольку от этого зависят продажи продавцов.
Также нужно учесть, что не все менеджеры могут быть онлайн одновременно. Тех, кто не в сети, рандом должен игнорировать, разыгрывая карту только между теми, кто онлайн.
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