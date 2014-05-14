Настройка локальной сети

$15
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Установка samba и настройка локальной сети на centOS для работы в домене windows.

10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад