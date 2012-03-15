DBA PostgreSQL

VPS CentOS5 php 5.2.17 nginx 1.0.13 Сайт прекрасно работает на nginx+apache, но есть шероховатости на nginx+php-fpm. Не корректно работает форма добавления топика: функция "Вставка изображения" отрабатывает, загружает изображение в директорию, но сама форма "Вставка изображения" не закрывается, и не ...