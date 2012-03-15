DBA PostgreSQL

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Нужен грамотный специалист по профессиональной поддержке PostgreSQL

Есть небольшое приложение, которое находится в стадии разработки. Приложение будет размещено на сайте в США.

Нужет грамотный DBA PostgreSQL

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PostgreSQL
12 лет назад
juliarybka
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад