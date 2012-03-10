Настройка сервера (WHM)

Приветствую . сайт превышает разрешенную нагрузку на ЦП ... нужно направить один домен – на несколько хостов – и выдавать тот или иной хост в зависимости от диапазона ip адреса клиента (Украину на право ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека, который поможет настроить сервер для стабильной работы.
На данный момент существует проблема, вся исходящая почта отправленная на новый ящик (особенно Gmail) попадает в СПАМ.
Скорее всего потребуется настройка:
Sender Policy Framework (SPF)
DomainKeys Identified Mail (DKIM)
и еще хотим подключить SSL Certificate от Comodo !
Также будет необходима настройка Nameservers
Пишите только если вы ознакомились с заданием и знаете как его выполнить!
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