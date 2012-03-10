Настройка сервера (WHM)

$100
Системное администрированиеЗакрыт13 заявок231 просмотр
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Ищем человека, который поможет настроить сервер для стабильной работы.

На данный момент существует проблема, вся исходящая почта отправленная на новый ящик (особенно Gmail) попадает в СПАМ.

Скорее всего потребуется настройка:

Sender Policy Framework (SPF)

DomainKeys Identified Mail (DKIM)

и еще хотим подключить SSL Certificate от Comodo !

Также будет необходима настройка Nameservers

Пишите только если вы ознакомились с заданием и знаете как его выполнить!

10 лет назад
rnicolaev
Руслан 
37 летОАЭ
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад