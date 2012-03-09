Не работает сайт, нужно восстановить

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок224 просмотра
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Здравствуйте.

На выделенном сервере внезапно отключился один из сайтов, нужно посмотреть что случилось.

Срочно, оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$1
1 день
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