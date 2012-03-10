Нагрузка на web сервер.

Приветствую .

сайт превышает разрешенную нагрузку на ЦП ...

нужно направить один домен – на несколько хостов – и выдавать тот или иной хост в зависимости от диапазона ip адреса клиента (Украину на право – Россию налево ) ....

P.S. 80% пользователей с мобильных устройств.

хотелось бы убить сразу трех зайцев - защита от DDoS , распределение нагрузки и отказоустойчивость сервера ...

возможно что то вроде http://www.zerigo.com/news/launch-of-geodns-geolocation-load-balancing