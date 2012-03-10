Нагрузка на web сервер.

Нужно настроить VPN сервер так, чтобы блокировались торренты. Предложение по цене, e-mail И skype Сюда.
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Приветствую .
сайт превышает разрешенную нагрузку на ЦП ...
нужно направить один домен – на несколько хостов – и выдавать тот или иной хост в зависимости от диапазона ip адреса клиента (Украину на право – Россию налево ) ....
P.S. 80% пользователей с мобильных устройств.
хотелось бы убить сразу трех зайцев - защита от DDoS , распределение нагрузки и отказоустойчивость сервера ...
возможно что то вроде http://www.zerigo.com/news/launch-of-geodns-geolocation-load-balancing
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