Нагрузка на web сервер.

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Системное администрированиеЗакрыт5 заявок174 просмотра
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Приветствую .

сайт превышает разрешенную нагрузку на ЦП ...

нужно направить один домен – на несколько хостов – и выдавать тот или иной хост в зависимости от диапазона ip адреса клиента (Украину на право – Россию налево ) ....

P.S. 80% пользователей с мобильных устройств.

хотелось бы убить сразу трех зайцев - защита от DDoS , распределение нагрузки и отказоустойчивость сервера ...

возможно что то вроде http://www.zerigo.com/news/launch-of-geodns-geolocation-load-balancing

12 лет назад
wizi
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад