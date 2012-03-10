Блокировка торрентов на VPN сервере

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Нужно настроить VPN сервер так, чтобы блокировались торренты.

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12 лет назад
Amalevich
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад