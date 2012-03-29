Настройка связки FreeRadius+cisco+Netup

Системное администрированиеЗавершен7 заявок209 просмотров
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Требуется оказать услугу по настройке

12 лет назад
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lex_network
Александр 
40 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
3 дня
Всё получили во-время и качественно. ТО что хотели. Уважаем таких партннёров
Заказчик понимает чего хочет и понятно это излагает, своевременно оплатил работу. Считаем такое сотрудничество эффективным и взаимовыгодным.