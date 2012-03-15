Нужна модификация дистрибутивов Windows, а именно серверных версий 2003, 2008 всех версий (веб, стандарт, ентерпрайз итд) а именно нужна интеграция во все дистрибутивы драйверов для дисков, сети, чипсетов итд. На все дистрибутивы покупаются лицензии, так что никаких кряков, серийников итд НЕ надо.

Сами дистрибутивы могу предоставить для скачивания, но найти их не есть проблема.