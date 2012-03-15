Модификация дистрибутивов Windows

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Нужна модификация дистрибутивов Windows, а именно серверных версий 2003, 2008 всех версий (веб, стандарт, ентерпрайз итд) а именно нужна интеграция во все дистрибутивы драйверов для дисков, сети, чипсетов итд. На все дистрибутивы покупаются лицензии, так что никаких кряков, серийников итд НЕ надо.

Сами дистрибутивы могу предоставить для скачивания, но найти их не есть проблема.

12 лет назад
sunford
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
1 день