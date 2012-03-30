Проблема настройки mbstring

Системное администрированиеЗавершен3 заявки121 просмотр
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Необходимо поправить следующее

Сайт работает в UTF кодировке, настройки mbstring:

mbstring.func_overload=0

mbstring.internal_encoding=utf-8

требуется:

mbstring.func_overload=2

mbstring.internal_encoding=utf-8

12 лет назад
uverst
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Сергей, оперативно (моментально) справился с задачей. Рекомендую обращаться
Приятный, адекватный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.