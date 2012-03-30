Проблема настройки mbstring

Ищем человека, который поможет настроить сервер для стабильной работы. На данный момент существует проблема, вся исходящая почта отправленная на новый ящик (особенно Gmail) попадает в СПАМ. Скорее всего потребуется настройка: Sender Policy Framework (SPF) DomainKeys Identified Mail ...
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Необходимо поправить следующее
Сайт работает в UTF кодировке, настройки mbstring:
mbstring.func_overload=0
mbstring.internal_encoding=utf-8
требуется:
mbstring.func_overload=2
mbstring.internal_encoding=utf-8
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