Ревизия, последующая поддержка сайта

Системное администрированиеЗавершен11 заявок173 просмотра
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Ищем системного администратора для проекта www.yarmarka.biz

FreeBSD, PostgreSQL, Apache+PHP, sendmail

Необходима ревизия имеющегося хозяйства, настройка, конфигурирование, резервное копирование, оперативное реагирование при нештатных ситуациях.

12 лет назад
eugen-ph
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
12 лет назад
$130
3 дня
Кирилл отличный специалист. Профессионал. Провел ревизию, исправил все замучившие ошибки. Теперь сотрудничаем на постоянной основе.
Отличный заказчик! Рекомендую.