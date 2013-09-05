Информация на тему защиты от ддос.

Я постоянно имею дело с ддосом, что побудило создать форум www.ddosforum.com чтобы помогать людям отражать простые атаки. Сейчас существуют много паразитирующих на проблеме ддоса контор предоставляющие анти-ддос услуги - администраторы сайтов не разбираясь в проблеме обращаются к ним и могут тратить немалые деньги на защиту от несложных ддос-атак. Цель проекта - помочь админам сайтов защищаться самостоятельно и тем самым снизить количество паразитов с той и другой стороны.

На форуме размещены уже некоторые советы как отбиваться от ддос атак, нужны еще статьи, уникальные методики. Готов платить до 100$ за уникальные наработки защиты от ддос. Форум некоммерческий и больше посвящен проблеме небольших ддосов, при больших есть смысл обратиться к профессионалам.

Цены за авторские статьи обговариваются отдельно. За любые сообщения тоже начисляются кредиты - можно писать, критиковать все что угодно.