Воспользуемся услугой по выбору хостинга

На сервере установлен solaris, сайт работает на varnish+apache+mysql. Сайт очень долго открывается - 5-7 секунд идет ожидание сервера. Когда на сайте находится 250-300 человек апач начинает свопиться и через некоторое время вылетает с 503 ошибкой Нужно ...