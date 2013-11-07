Модернизация vps

Восстановить пароль на скайпе, логин дам после подтверждении заявки
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Требуется:
1. открыть внешний доступ к БД на vps.
2. установить на redmine плагин https://github.com/hron/redmine_subtasks.
3. редактирование dns данных через интерфейс isp manager (сейчас это доступно только через Nameserver Robot), хостинг hetzner.
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