Модернизация vps

Системное администрированиеЗавершен6 заявок132 просмотра
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Требуется:

1. открыть внешний доступ к БД на vps.

2. установить на redmine плагин https://github.com/hron/redmine_subtasks.

3. редактирование dns данных через интерфейс isp manager (сейчас это доступно только через Nameserver Robot), хостинг hetzner.

10 лет назад
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$15
1 день
Решили все вопросы оперативно.
Все выполнено по четкому ТЗ рекомендую к сотрудничеству