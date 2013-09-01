Исправление ошибки. форум phpbb

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки102 просмотра
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Не отображаются вновь загружаемые фото на форум, вместо этого битый квадратик. Форум phpbb. Установлен модуль совместных покупок.

PHP
10 лет назад
olya042
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад