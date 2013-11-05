Перенос сайта на VPS

$50
Системное администрированиеЗавершен18 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести динамический сайт на самописном движке с веб-хостинга на VPS. Протестировать работоспособность.

10 лет назад
air12
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$30
1 день
Перенос сайта сделан оперативно, но возникли сложности, которые решил уже только программист.
приятный адекватный заказчик