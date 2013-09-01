Сборка серверной ОС на Debian.

Восстановить пароль на скайпе, логин дам после подтверждении заявки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Виртуализация OpenVZ
2. HTTP сервер NGINX с бэкендом Apache.
3. Синхронизация файлов на виртуальных машинах.
Подробнее в ТЗ по запросу.
Оплата по факту выполнения работы, цена договорная.
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