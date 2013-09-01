Сборка серверной ОС на Debian.

$250
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок167 просмотров
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1. Виртуализация OpenVZ

2. HTTP сервер NGINX с бэкендом Apache.

3. Синхронизация файлов на виртуальных машинах.

Подробнее в ТЗ по запросу.

Оплата по факту выполнения работы, цена договорная.

Debian
10 лет назад
Serjos
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад