Сборка серверной ОС на Debian.

Требуется помощь в настройке Астериск с двумя сетевыми интерфейсами (картами) внешней и локальной. Нужно наладить правильную маршрутизацию пакетов, настроить iptables и правильно прописать настройки самого Астериска для его нормальной работы. Нужен человек который хорошо ...