Настройка маршрутов

Системное администрированиеЗавершен4 заявки154 просмотра
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Необходимо настроить маршрутизацию между OpenVPN сетью и внешним интерфейсом. VDS.

10 лет назад
ds_bezgin
Дмитрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$30
1 день
Ираклий выполнил работу качественно и оперативно. Помимо ответственного отношения к задаче, хотел бы отметить его как джентльмена в подходе к работе с заказчиком. Рекомендую и впредь планирую обращаться.
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