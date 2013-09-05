Очень медленная работа сайта

$500
Системное администрированиеЗавершен1 заявка103 просмотра
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На сервере установлен solaris, сайт работает на varnish+apache+mysql. Сайт очень долго открывается - 5-7 секунд идет ожидание сервера. Когда на сайте находится 250-300 человек апач начинает свопиться и через некоторое время вылетает с 503 ошибкой

Нужно провести аудит, найти узкие места и устранить их.

10 лет назад
helloSashke
Александр 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую к исполнению. Открытый, честный и очень приятный в общении. Поставленные задачи выполнил и предложил решение дополнительных проблем. Все сделано оперативно и очень качественно. Буду обращаться еще
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