Mysql и HDD оптимизация

Требуется оптимизировать mysql на VPS.

К базе идет много запросов типа INSETRT и UPDATE, очень много мелких запросов на чтение и запись.

HDD не выдерживает и тормозит, CPU и Оперативная память можно сказать простаивают.

Параметры VPS:

Оперативы 16 ГБ; CPU 4 ядра по 2 МГц

База данных весит 3 ГБ

Сам скрип трогать нельзя, можно только оптимизировать VPS.

Кто сможет оптимизировать VPS?