Mysql и HDD оптимизация

Есть VPS на котором размещено несколько сайтов. В последнее время Munin показывает 100% на inode usage in percent. Сайт часто недоступен очень короткими периодами, иногда долго грузится. Если это проблема моего VPS, нужно её найти и устранить. Также, ...
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Требуется оптимизировать mysql на VPS.
К базе идет много запросов типа INSETRT и UPDATE, очень много мелких запросов на чтение и запись.
HDD не выдерживает и тормозит, CPU и Оперативная память можно сказать простаивают.
Параметры VPS:
Оперативы 16 ГБ; CPU 4 ядра по 2 МГц
База данных весит 3 ГБ
Сам скрип трогать нельзя, можно только оптимизировать VPS.
Кто сможет оптимизировать VPS?
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