Mysql и HDD оптимизация

Системное администрированиеЗавершен4 заявки136 просмотров
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Требуется оптимизировать mysql на VPS.

К базе идет много запросов типа INSETRT и UPDATE, очень много мелких запросов на чтение и запись.

HDD не выдерживает и тормозит, CPU и Оперативная память можно сказать простаивают.

Параметры VPS:

Оперативы 16 ГБ; CPU 4 ядра по 2 МГц

База данных весит 3 ГБ

Сам скрип трогать нельзя, можно только оптимизировать VPS.

Кто сможет оптимизировать VPS?

MySQL
10 лет назад
vioss
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$35
1 день
Благодарю за хорошую работу
приятный адекватный заказчик