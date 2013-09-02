Найти и устранить причину нагрузки на сервер

Есть VPS на котором размещено несколько сайтов. В последнее время Munin показывает 100% на inode usage in percent.

Сайт часто недоступен очень короткими периодами, иногда долго грузится.

Если это проблема моего VPS, нужно её найти и устранить.

Также, есть подозрение что пробрались спамеры, нужно проверить и устранить если что-то найдётся.