Найти и устранить причину нагрузки на сервер

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть VPS на котором размещено несколько сайтов. В последнее время Munin показывает 100% на inode usage in percent.

Сайт часто недоступен очень короткими периодами, иногда долго грузится.

Если это проблема моего VPS, нужно её найти и устранить.

Также, есть подозрение что пробрались спамеры, нужно проверить и устранить если что-то найдётся.

10 лет назад
FreeSst
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад