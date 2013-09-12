Есть сайт с онлайн видео контентом и с плеером от Tubecontext.com в котором перемотка видео работ только на flv файлах. Необходимо настроить Tubecontext плеер и nginx псевдостримминг для перемотки на mp4 файлах. В данный ...
Требуется восстановить доступ к админпанели
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Здравствуйте.
По причине массовых попыток подбора паролей к административным панелям сайтов на хосте, доступ к админке моего сайта был ограничен в файле .htaccess.
Нужна помощь в восстановлении.
Только для людей с хорошими отзывами и опытом. Все данные предоставлю.
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