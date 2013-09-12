Требуется восстановить доступ к админпанели

$50
Системное администрированиеЗавершен12 заявок214 просмотров
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Здравствуйте.

По причине массовых попыток подбора паролей к административным панелям сайтов на хосте, доступ к админке моего сайта был ограничен в файле .htaccess.

Нужна помощь в восстановлении.

Только для людей с хорошими отзывами и опытом. Все данные предоставлю.

10 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо за помощь. Все сделано четко, быстро.
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!