Настройка nginx псевдостримминга на Debian

Есть сайт с онлайн видео контентом и с плеером от Tubecontext.com в котором перемотка видео работ только на flv файлах. Необходимо настроить Tubecontext плеер и nginx псевдостримминг для перемотки на mp4 файлах. В данный момент не работает перемотка на mp4 файлах.