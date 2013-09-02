Настройка nginx псевдостримминга на Debian

$100
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Есть сайт с онлайн видео контентом и с плеером от Tubecontext.com в котором перемотка видео работ только на flv файлах. Необходимо настроить Tubecontext плеер и nginx псевдостримминг для перемотки на mp4 файлах. В данный момент не работает перемотка на mp4 файлах.

NginxDebian
10 лет назад
samosa
Борис 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад