Устранить проблему с вирусами на сайте

$10
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок194 просмотра
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Устранить проблему с вирусами на сайте abyss116.ru , появился вирус на сайте и он мешает пройти проверку гугл что блокирует работу адвордс, прошу помочь по этому вопросу оплата по факту все пароли предоставим

10 лет назад
gaynutdinov
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад