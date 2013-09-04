Подчинить adobe media server

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки114 просмотров
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У нас есть некоторые проблемы с adobe media server. Он то работает то нет. надо посмотреть, разобраться и подчинить. детали будут предоставлены.

10 лет назад
stas_du
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад