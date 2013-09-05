Перенести несколько сайтов с хостинга

$50
Системное администрированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Есть хостинг на вдс, на нем два сайта на джумле и хостинг на дедике, на нем еще сайт на джумле, нужно обновить ПО на дедике и перенести сайты с ВДС.

10 лет назад
Bust_Ed
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$30
1 день
Быстро, корректно, всегда на связи, разумная цена. Рекомендую.
общение с заказчиком прошло без проблем рекомендую к сотрудничеству