Починить базу, убрать тормоза

Системное администрированиеЗавершен1 заявка115 просмотров
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База периодические отваливается, тормозят сайты. Необходимо убрать тормоза и ускорить загрузку страниц.

10 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Виктор очень контактный человек, хорошо разбирается в вопросе. Починил всё оперативно и в ближайшее время продолжим сотрудничество по другому проекту. Спасибо!
Спасибо за конкретное ТЗ, всё четко и быстро, приятно работать с людьми которые понимают что хотят. Надеюсь на сотрудничество !