Нужно найти и поставить драйвер веб-камеры в RaspberryPi 2 Model B и сделать задержку ожидания подключения этой камеры. Марка камеры noname, подключается в windows как standart UVC камера. Подобную задачу уже решали, нужно сделать на новой ...
Найти и поставить драйвер веб-камеры в RaspberryPi 2
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Нужно найти и поставить драйвер веб-камеры в RaspberryPi 2 Model B и сделать задержку ожидания подключения этой камеры. Марка камеры noname, подключается в windows как standart UVC камера. Подобную задачу уже решали, нужно сделать на новой камере. Детали по скайпу или через личку.
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