Настроить ssguard на CentOS

Необходимо настроить sshguard или заменить его на fai2ban Сейчас проблема в том, что несколько рабочих адресов попали в блокировку - нужно показать, где настраиваются параметры и удаляются адреса из блокировки. Возможно, это снимет проблему. Если нет - возможно стоит заменить на fail2ban , если с ним проблем меньше

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