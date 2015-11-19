Настроить ssguard на CentOS

Системное администрированиеЗакрыт8 заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить sshguard или заменить его на fai2ban Сейчас проблема в том, что несколько рабочих адресов попали в блокировку - нужно показать, где настраиваются параметры и удаляются адреса из блокировки. Возможно, это снимет проблему. Если нет - возможно стоит заменить на fail2ban , если с ним проблем меньше

Срочно, сегодня

CentOS
8 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад