Решить проблемы с сервером

Системное администрированиеЗавершен7 заявок170 просмотров
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CDbExceptionCDbCommand не удалось исполнить SQL-запрос: SQLSTATE[HY000]: General error: 1712 Index post is corrupted

Судя по ошибке рухнул индекс у бд, надо починить

8 лет назад
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
1 день
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