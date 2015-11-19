Разобраться с cap deploy на Mac

Системное администрированиеЗакрытнет заявок99 просмотров
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При запуске cap deploy для двух проектов на маке возникает ошибка Command git ls-remote [email protected]:репозиторий returned status code pid 3026 exit 69 При этом на Windows и Linux все работает верно. Необходимо устранить ошибку 

8 лет назад
Afelua
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад