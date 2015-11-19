Настройка и оптимизация работы сервера для крупного интернет-магазина

Требуется первоначальная базовая настройка сервера, с дальнейшей оптимизацией его работы с учетом нагрузки.

Сайты на 1с-битрикс, поэтому плюсом будет опыт и знания настройки серверов для этой CMS. Настройка всевозможного логирования, графиков нагрузки, резервного копирования и т.д. Дальнейшее сопровождение. Проектов много, готовы хорошо оплачивать грамотного специалиста на удаленке. Бюджет указан номинально, обсуждаем.