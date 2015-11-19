Домен освободится через пару недель, его надо забить и передать нам. (см аттач) Сколько будет стоить включая все расходы? Название домена скажу тому исполнителю которого выберу.
Настройка и оптимизация работы сервера для крупного интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется первоначальная базовая настройка сервера, с дальнейшей оптимизацией его работы с учетом нагрузки.
Сайты на 1с-битрикс, поэтому плюсом будет опыт и знания настройки серверов для этой CMS. Настройка всевозможного логирования, графиков нагрузки, резервного копирования и т.д. Дальнейшее сопровождение. Проектов много, готовы хорошо оплачивать грамотного специалиста на удаленке. Бюджет указан номинально, обсуждаем.
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