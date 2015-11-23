Apache не работает на выделенном сервере

Системное администрированиеЗавершен7 заявок149 просмотров
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Установил wamp на V-server к сожалению Apache не запускается.

Задание: Устранить проблему, пхп скрипт должен запускаться с помощью wamp (или на аналогичной программе)

Apache
8 лет назад
vokicleb
Илья 
43 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Отличная работа, быстро и оперативно.
Спасибо!