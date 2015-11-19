Перенести 2 интернет магазина на другой хостинг

Системное администрированиеЗавершен12 заявок176 просмотров
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Заканчивается хост завтра, сам сейчас на очень плохом интернете, нужно перенести 2 интернет магазина на новый хостинг и завернуть днс, сайты на опенкарт, соответственно переносим с базами.  Заявки  только  с отзывами 

8 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
8 лет назад
$11
1 день
Четко, профессионально, ответственный исполнитель - рекомендую!!
Спасибо! Все хорошо. Рекомендую!