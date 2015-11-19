Системный администратор сайта (сервера)

Системное администрированиеЗакрыт18 заявок610 просмотров
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Требуется первоначальная базовая настройка сервера, с дальнейшей оптимизацией его работы с учетом нагрузки. 

Сайты на 1с-битрикс, поэтому плюсом будет опыт и знания настройки серверов для этой CMS. Настройка всевозможного логирования, графиков нагрузки, резервного копирования и т.д. Дальнейшее сопровождение. Проектов много, готовы хорошо оплачивать грамотного специалиста на удаленке. Бюджет указан номинально, обсуждаем.

8 лет назад
TAUCO
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад