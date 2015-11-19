Требуется сократить насколько это возможно время ответа сервера. На данный момент оно составляет 1,4 сек.
Найти и поставить драйвер веб-камеры в RaspberryPi
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Нужно найти и поставить драйвер веб-камеры в RaspberryPi 2 Model B и сделать задержку ожидания подключения этой камеры. Марка камеры noname, подключается в windows как standart UVC камера. Подобную задачу уже решали, нужно сделать на новой камере. Детали по скайпу или через личку.
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