Сократить время ответа сервера

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок111 просмотров
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Требуется сократить насколько это возможно время ответа сервера.

На данный момент оно составляет 1,4 сек.

8 лет назад
log1n0v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад