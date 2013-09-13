Настройка плагина JAVA

$50
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Есть старая CMS – там визуальный редактор на яве, в браузере нужен плагин. Но при этом с новым плагином не работает, нужен старый, вроде 6.17 – задача настроить на компьютере через тимвьювер, чтобы работал визуальный редактор.

10 лет назад
outsors_mos
Анатолий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад