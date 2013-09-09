Настройка почтовой системы

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок140 просмотров
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Требуется настроить linux сервер. Установить сервер Postfix и интерфейс PostfixAdmin для добавления доменов. Dovecot для IMAP и Roundcube для веб доступа к почтовым ящикам.

10 лет назад
nmmj
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
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