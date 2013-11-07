Не могу зайти на FTP

Сайт (Вордпресс) находится на выделенном сервере — немецкий хостинг (без поддержки), доступ через через веб-интерфейс Webmin.

Была ошибка в апаче, которую успешно устранили, но сейчас не могу связаться через фтп.

Преимущество специалистам, которые постоянно на связи (в аське, скайпе)!