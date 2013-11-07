Не могу зайти на FTP

Системное администрированиеЗавершен10 заявок159 просмотров
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Сайт (Вордпресс) находится на выделенном сервере — немецкий хостинг (без поддержки), доступ через через веб-интерфейс Webmin.

Была ошибка в апаче, которую успешно устранили, но сейчас не могу связаться через фтп.

Преимущество специалистам, которые постоянно на связи (в аське, скайпе)!

10 лет назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
mklopotnyuk
Михаил 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Толковый спец. в своих вопросах, не только решил проблему, но и разъяснил основы и дал рекомендации по дальнейшему использованию и безопасности. Рекомендую!
Все устроило.