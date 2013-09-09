Установка и настройка гипервизора XEN

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок117 просмотров
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Есть сервер с операционной системой centos 6, нужно поднять гипервизор xen или аналогичный на два виртуальных сервера с отдельным ИП адресом на каждом, ресурсы распределить поровну. Гостевые операционные системы CentOS 6. Срочно. Знание вопроса.

Форма оплаты: qiwi

10 лет назад
eudos
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад