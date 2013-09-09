Установка и настройка гипервизора XEN

Я постоянно имею дело с ддосом, что побудило создать форум www.ddosforum.com чтобы помогать людям отражать простые атаки. Сейчас существуют много паразитирующих на проблеме ддоса контор предоставляющие анти-ддос услуги - администраторы сайтов не разбираясь в ...
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Есть сервер с операционной системой centos 6, нужно поднять гипервизор xen или аналогичный на два виртуальных сервера с отдельным ИП адресом на каждом, ресурсы распределить поровну. Гостевые операционные системы CentOS 6. Срочно. Знание вопроса.
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