Администрирование W2k3 сервера терминалов

на имеющемся сервере терминалов W2k3 (6 юзеров) требуется настроить следующие вещи:

Если коротко , то :

а) настроить для имеющихся 3-х групп пользователей разный доступ к файлам.

б) настроить разный доступ к программам у разных групп пользователей, чтобы юзеры не могли запускать что попало из меню пуск.

в) шифрование данных . (как реализовать - обсуждаемо)

г)Посоветовать, как дальше решать имеющиеся задачи.

Работы не более , чем на 1 рабочий день. Может появятся в процессе обсуждения задачи на 2й рабочий день , но это всё отдельно.