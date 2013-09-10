АТС asterisk + Видео наблюдение

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Установить и настроить asterisk ...С дальнейшей поддержкой по необходимости.

Так же интересует видео наблюдение под линукс с веб интерфейсом.

10 лет назад
deril1
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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