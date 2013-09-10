АТС asterisk + Видео наблюдение

Я постоянно имею дело с ддосом, что побудило создать форум www.ddosforum.com чтобы помогать людям отражать простые атаки. Сейчас существуют много паразитирующих на проблеме ддоса контор предоставляющие анти-ддос услуги - администраторы сайтов не разбираясь в ...
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Так же интересует видео наблюдение под линукс с веб интерфейсом.
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