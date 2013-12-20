Настройка сервера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка96 просмотров

1. Функции почты

2. Панель управления

3. PHP + MySQL. PhpMyAdmin.

4. Перенос сайтов на сервер.

MySQLPHP
11 лет назад
fustline
Ян 
32 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена в срок! Качественно! На все вопросы получил ответ. Рекомендую, как опытного системного администратора. Виктор, спасибо за работу! Сотрудничаем!
Спасибо за интересную работу ! Приятно работать с человеком который знает чего хочет ! СПАСИБО !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад