Нужно настроить OpenVPN на виртуальном сервере.
Настройка сервера
1. Функции почты
2. Панель управления
3. PHP + MySQL. PhpMyAdmin.
4. Перенос сайтов на сервер.
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