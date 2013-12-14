Нужно на сервере FreeBSD 9.2 настроить Exim+DNS

На сервере FreeBSD 9.2 у меня установлена почта Exim (+Dovecot).

Обмен письмами работает только в своём домене. У меня силёнок не хватает, чтобы доделать. Похоже, тут требуется настроить ещё и службу DNS, для полноценной отправки-приёма писем на все ящики мира. Работает мой сервер дома, через Wifi-роутер, имеется выделенный IP.

Работа удалённая, для знающего человека, наверное на полчаса.