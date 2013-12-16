Настроить секюрити на IIS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Нужен админ с опытом для настройки секюрити на IIS 7.5

11 лет назад
petrvmv
Иванов 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров